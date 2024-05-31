«Никому ничего не доказываю»: Петров снимается в военной драме

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События в картине разворачиваются в 1942 году. На пути от почты до военкомата пропадает особо важное письмо. Следователь выясняет, что последним корреспонденцию видел местный почтальон (Петров) — человек «со странностями», которого местные зовут Почтарем. Жителей города чудаковатый парень ни разу не подводил, с самого детства исправно доставляя почту по назначению. Но что же тогда произошло с письмом?

По словам создателей, фильм предлагает необычный взгляд на войну: в нем нет боевых действий, а главное сражение проходит в душе главного героя.

«После съемок и премьер больших фильмов, блокбастеров, я зашел на съемочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл», — поделился своими впечатлениями Александр Петров.

Съемки фильма проходят в Рязани и Рязанской области.