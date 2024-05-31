«Никому ничего не доказываю»: Петров снимается в военной драме

Появились первые кадры со съемок военной драмы «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. В фильме также появятся Инга Оболдина, Полина Агуреева, Федор Лавров, Алексей Розин и Юрий Беляев.
События в картине разворачиваются в 1942 году. На пути от почты до военкомата пропадает особо важное письмо. Следователь выясняет, что последним корреспонденцию видел местный почтальон (Петров) — человек «со странностями», которого местные зовут Почтарем. Жителей города чудаковатый парень ни разу не подводил, с самого детства исправно доставляя почту по назначению. Но что же тогда произошло с письмом?
По словам создателей, фильм предлагает необычный взгляд на войну: в нем нет боевых действий, а главное сражение проходит в душе главного героя.
«После съемок и премьер больших фильмов, блокбастеров, я зашел на съемочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл», — поделился своими впечатлениями Александр Петров.
Съемки фильма проходят в Рязани и Рязанской области.
Режиссером картины стал Андрей Разенков, снявший «Северное сияние» и «Тесты для настоящих мужчин». Он же написал сценарий в соавторстве с Михаилом Петуховым. Продюсерами выступают Елена Яцура («9 рота»), Юрий Крестинский («Generation П») и Игорь Мишин.
Премьера фильма «Почтарь» состоится в 2025 году в кинотеатрах и на онлайн-платформе Kion.