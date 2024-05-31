Звезду «Служебного романа» выписали из больницы

По данным источника, звезда фильма «Служебный роман» почувствовала себя лучше и будет долечиваться дома. Артистке временно запрещены физические нагрузки, в том числе на сцене. Спектакль «Бешеные деньги» с участием Немоляевой, запланированный на 1 июня в театре Маяковского, заменили другой постановкой.