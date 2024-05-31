Автор «Полицейского с Рублевки» намекнул на звездную болезнь Петрова

Александр Петров

Автор сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов стал гостем подкаста Николая Картозии и высказался о невыполнимых требованиях актеров на съемках шоу.

Избегая прямо называть имя Александра Петрова, однако намекая на него, Куликов заявил, что после успеха сериала Петров начал страдать от звездной болезни. Шоураннер заявил, что актер требовал баснословных гонораров и озвучивал требования, которые шли вразрез с графиком съемок. Например, артист запросил за 8 часов работы миллион рублей, в то время как другие артисты работали сменами по 12 часов.

«Там примерно такая история — невыполнимые требования, на которые я пойти не могу. Не в плане того, что мне жалко денег, это не мои деньги. Я как бы, ну, пожалуйста, заплатит канал, мне-то что, если канал согласен на это. Но и ты сам не захочешь этого. Это несоразмерные труду деньги», — вспомнил Куликов.

Куликов не стал идти на поводу у актера, так как счел это некорректным для общей атмосферы в съемочной группе.

«Я вообще не понимаю, для меня атмосфера на площадке очень важна, у нас очень дружная команда. Я знаю, что все будут знать и смотреть на этого человека так, и вся эта атмосфера будет ядовитая. Это отвратительно», — подчеркнул Куликов.