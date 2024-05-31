Нонна Гришаева раскрыла одну особенность Заворотнюк

Нонна Гришаева | Источник: PersonaStars

Российская актриса Нонна Гришаева высказалась о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Ее слова приводит MK.RU.

Гришаева назвала смерть актрисы ужасной и несправедливой. «Честно говоря, мне нечего сказать, кроме того, что мне очень жаль, нечего сказать, кроме слов соболезнования ее семье. Человек уходит в таком раннем возрасте, это всегда очень больно», — призналась она.

Актриса отметила, что у нее стерлись из памяти многие воспоминания о совместной работе с Заворотнюк. Однако она назвала одну особенность умершей звезды. «Мне вспоминаются только ее грустные глаза. Глаза были почему-то всегда грустные», — сказала Гришаева.