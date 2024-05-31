Джигурда захотел служить в зоне СВО

Никита Джигурда

Актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Джигурда намерен служить в подразделении мужа Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, Алексея, и бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — отметил собеседник агентства.