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31 мая 2024, новость

Джигурда захотел служить в зоне СВО

Шоумен намерен служить в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО
Никита Джигурда
Никита Джигурда

Актер и шоумен Никита Джигурда планирует служить в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что Джигурда намерен служить в подразделении мужа Елены Блиновской, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, Алексея, и бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

«Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение», — отметил собеседник агентства.

В марте Джигурда посетил Донбасс и привез гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что не мог не посетить эти места, поскольку его фамилия связана с Запорожьем.

Ранее стало известно, что балерина Анастасия Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Никитой Джигурдой.

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