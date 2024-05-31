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31 мая 2024, новость

Дочь Джоли и Питта официально отказывается от фамилии отца

Шайло Джоли-Питт подала документы об отказе от фамилии отца в день своего 18-летия
Шайло Джоли-Питт
Шайло Джоли-Питт | Источник: Legion-Media.ru

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло подала документы об отказе от фамилии отца в день своего 18-летия. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что девушка начала процедуру по смене имени 27 мая, и теперь она планирует быть просто Шайло Джоли. При этом пока просьбу дочери Брэда Питта не удовлетворили, однако, отмечает таблоид, «это лишь вопрос времени».

В то же время 30 мая LifeStyle со ссылкой на инсайдера заявлял, что Шайло высказывалась против позиции сестры Вивьен из-за отказа от фамилии Питт. Она заявила, что переживает за отца.

Ранее Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла «Аутсайдеры». При этом об официальной смене фамилии наследницей не сообщалось.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.

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