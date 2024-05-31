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31 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Наш Темный рыцарь? Обсуждаем «Майора Грома» с его создателями

Гости нового выпуска шоу PROсмотрено от Кино Mail.ru — Олег Трофим и Артем Габрелянов — отвечают на неудобные вопросы о созданном ими отечественном кинохите «Майор Гром»

Вышедший в 2021 году «Майор Гром: Чумной Доктор» провалился в кинотеатральном прокате, заработав вполовину меньше вложенных в него денег. Но в онлайн-прокате картина выстрелила, войдя во всевозможные топы. Сможет ли продолжение «Майор Гром: Игра» привлечь в кинотеатры больше зрителей? Разрастется ли отечественная киновселенная до масштабов Marvel? И действительно ли Гром так похож на Бэтмена из «Темного Рыцаря» Кристофера Нолана?

В новом выпуске нашего шоу PROсмотрено киноэксперты жарко обсуждают франшизу «Майор Гром» с ее создателями — режиссером Олегом Трофимом и продюсером и сценаристом Артемом Габреляновым.

Что вообще происходит с жанром кинокомикса: устарел он или нет? Артем Габрелянов считает, что индустрия перекормила людей супергероикой, и она уже не вызывает прежние эмоции. Но будущее у нее, конечно же, есть. О перспективах, возможностях и о новых совместных проектах с Bubble Comics рассказывает Олег Трофим.

При этом ведущий шоу Александр Шебанов задает провокационные вопросы о заигрывании фильма с реальностью, киновед Дмитрий Куповых выдает спич о насилии в кино, а кинокритик Егор Москвитин — свою невероятную трактовку фильма.

После просмотра обязательно присоединяйтесь к дискуссии! А также читайте наш обзор на «Майор Гром: Игра».

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