Наш Темный рыцарь? Обсуждаем «Майора Грома» с его создателями

Вышедший в 2021 году «Майор Гром: Чумной Доктор» провалился в кинотеатральном прокате, заработав вполовину меньше вложенных в него денег. Но в онлайн-прокате картина выстрелила, войдя во всевозможные топы. Сможет ли продолжение «Майор Гром: Игра» привлечь в кинотеатры больше зрителей? Разрастется ли отечественная киновселенная до масштабов Marvel? И действительно ли Гром так похож на Бэтмена из «Темного Рыцаря» Кристофера Нолана?

В новом выпуске нашего шоу PROсмотрено киноэксперты жарко обсуждают франшизу «Майор Гром» с ее создателями — режиссером Олегом Трофимом и продюсером и сценаристом Артемом Габреляновым.

Что вообще происходит с жанром кинокомикса: устарел он или нет? Артем Габрелянов считает, что индустрия перекормила людей супергероикой, и она уже не вызывает прежние эмоции. Но будущее у нее, конечно же, есть. О перспективах, возможностях и о новых совместных проектах с Bubble Comics рассказывает Олег Трофим.