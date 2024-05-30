79-летний Александр Михайлов прокомментировал новости о госпитализации

Александр Михайлов | Источник: PersonaStars

Народный артист Советского Союза и России Александр Михайлов пришел на открытие кинофестиваля в Чите, несмотря на госпитализацию. Его слова передает kp.ru.

«Не слушайте никого! Все было, но не в такой степени. Я, оказывается, настолько популярный, когда что-то произойдет», — заявил 79-летний актер.

Михайлов подчеркнул, что чувствует себя «потрясающе».

29 мая стало известно, что Михайлова госпитализировали с повышенной температурой в Чите. Отмечалось, что народный артист прибыл в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. По словам водителя актера, он устал в дороге и приболел. У актера поднялась температура до 39 градусов, было подозрение на пневмонию.