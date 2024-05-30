Тарханова, Куценко, Порошина: звезды на премьере «Непослушников»

Виктор Хориняк признался, что, прочитав сценарий, подумал, что эта история не про него, но после разговора с режиссером все же согласился сниматься в проекте.

«Димонстр был со мной на протяжении всей работы над трилогией. Я очень благодарен за путь, который мы прошли вместе с режиссером и нашей командой, работая над этими фильмами, и рад результату, который мы получили. Но в этой истории осталось еще много интересных тем для исследования и, надеюсь, это приведет нас к новым большим проектам», — отметил Хориняк.

Гошу Куценко в этот вечер поддерживала семья — супруга Ирина Скриниченко и их дочери Евгения и Светлана. Также премьеру посетила его старшая дочь Полина Куценко вместе с матерью, актрисой Марией Порошиной, и младшей сестрой Глафирой Древновой.

Обращаясь со сцены к первым зрителям, актер заявил, что свою работу в «Непослушниках» посвящает дочерям.

«Я ждал этого дня. Для меня это огромный праздник. Я желаю, чтобы этот день мы запомнили как еще один светлый день в нашей жизни. Свою роль в этой картине я посвящаю своим дочкам — Полине, Свете и Жене. И всем детям на земле, конечно же. Я стал по-другому смотреть на своих дочек», — высказался актер.

По сюжету, пранкер Димонстр (Хориняк) стал успешным менеджером в автосалоне, а бывший криминальный авторитет Саша Черный (Куценко) — добропорядочным монахом, который живет в обители отца Алексея (Кузнецов). Сюда привозят четырех детдомовцев — двух братьев (Никита Конкин и Федор Скальский) и двух сестер (Екатерина Новокрещенова и Алиса Клагиш) — на перевоспитание.

Их наставником становится Саша Черный, который неожиданно бежит из монастыря, когда узнает о появлении врага из прошлой жизни. Он предлагает непослушникам отправиться вместе с ним в интересное путешествие, которое изменит жизнь каждого из них. А поможет им в этом Дима.