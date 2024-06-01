Почему «Претенденты» с Зендаей — один из лучших фильмов 2024 года

«Претенденты» оказались не только одной из самых громких кинопремьер 2024 года, но и одним из лучших фильмов о теннисе вообще. В этом уверен сценарист и автор проекта «Эпизоды» Александр Шебанов, увидевший в новой работе Луки Гуаданьино про любовный треугольник параллели со «Стивом Джобсом» и «Жизнью Дэвида Гейла».