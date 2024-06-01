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1 июня 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Почему «Претенденты» с Зендаей — один из лучших фильмов 2024 года

Разбираемся, какие скрытые смыслы таит в себе нашумевшая спортивная мелодрама Луки Гуаданьино, как устроена ее сложносочиненная структура и при чем здесь «Стив Джобс», — в свежем выпуске «PROсмотрено»

«Претенденты» оказались не только одной из самых громких кинопремьер 2024 года, но и одним из лучших фильмов о теннисе вообще. В этом уверен сценарист и автор проекта «Эпизоды» Александр Шебанов, увидевший в новой работе Луки Гуаданьино про любовный треугольник параллели со «Стивом Джобсом» и «Жизнью Дэвида Гейла».

Чем потрясает продуманный до мельчайших деталей сценарий Джастина Куритцкеса? И в чем на самом деле состоит смысл всего фильма? Анализируем структуру ленты в новом видеоразборе для шоу-подкаста «PROсмотрено».

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