Фильм на вечер: карантинная комедия со звездой «Лучше звоните Солу»

Три пары, переживающие карантин во время пандемии коронавируса в Лос-Анджелесе, сталкиваются с непредвиденными последствиями самоизоляции.

Владелец художественной галереи Джонатан заперт дома вместе с женой Сью, а его любовница Кларисса вынуждена делить квартиру с арендатором Дариусом. В это же время Пол и его молодая жена Рита обнаруживают, что их взаимопонимание стремится к нулю.

Чтобы сохранить отношения, героям приходится посмотреть в глаза своим страхам и постараться обойтись без лжи. Авторы комедийной драмы «Жизнь вверх ногами» возвращают нас в 2020 год, чтобы переосмыслить то уникальное время, когда многие из нас по-новому взглянули на свои приоритеты.