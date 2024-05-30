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30 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: карантинная комедия со звездой «Лучше звоните Солу»

Возвращаемся в 2020-й год и переоцениваем свои жизненные приоритеты вместе с героями драмеди «Жизнь вверх ногами»

Три пары, переживающие карантин во время пандемии коронавируса в Лос-Анджелесе, сталкиваются с непредвиденными последствиями самоизоляции.

Владелец художественной галереи Джонатан заперт дома вместе с женой Сью, а его любовница Кларисса вынуждена делить квартиру с арендатором Дариусом. В это же время Пол и его молодая жена Рита обнаруживают, что их взаимопонимание стремится к нулю.

Чтобы сохранить отношения, героям приходится посмотреть в глаза своим страхам и постараться обойтись без лжи. Авторы комедийной драмы «Жизнь вверх ногами» возвращают нас в 2020 год, чтобы переосмыслить то уникальное время, когда многие из нас по-новому взглянули на свои приоритеты.

Лента была снята тогда же и представляет собой любопытный документ эпохи, когда актеры были вынуждены снимать себя сами на камеры мобильных устройств. Главные роли в фильме сыграли звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк, Рада Митчелл и Дэнни Хьюстон.

Жизнь вверх ногами
2023/США18+драмамелодрамакомедия
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