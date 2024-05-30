Звезду «Гарри Поттера» заметили на прогулке с сыном

Дэниэл Рэдклифф, знакомый зрителям по франшизе «Гарри Поттер», вышел на прогулку в Нью-Йорке со своим годовалым сыном и возлюбленной, актрисой Эрин Дарк. Папарацци запечатлели семью вместе. 34-летний актер нес своего наследника в слинге.
Пара отправилась на прогулку в повседневных нарядах. Поклонники были рады видеть актеров вместе с их малышом.
«Приятная семья, счастья им», «Выглядят милыми», — писали пользователи сети.
Напомним, Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк познакомились в 2013 году на съемках. В конце апреля 2023 года стало известно, что у пары родился сын.
Звезда «Гарри Поттера» признавался, что счастлив быть отцом. Он также восхищался своей возлюбленной и был рад, что теперь может больше времени проводить с семьей.
«Это потрясающе. Многие говорили: “Просто переживи первые шесть месяцев, а потом станет лучше”, но мне действительно понравились первые шесть месяцев. Честно говоря, я не знаю, что я себе представлял, но это здорово. Мой сын невероятный, и я просто в восторге», — говорил актер в интервью Today With Hoda and Jenna.