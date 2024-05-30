Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
30 мая 2024, новость

Звезду «Гарри Поттера» заметили на прогулке с сыном

Дэниэл Рэдклифф прогулялся по улицам Нью-Йорка с годовалым наследником и возлюбленной Эрин Дарк

Дэниэл Рэдклифф, знакомый зрителям по франшизе «Гарри Поттер», вышел на прогулку в Нью-Йорке со своим годовалым сыном и возлюбленной, актрисой Эрин Дарк. Папарацци запечатлели семью вместе. 34-летний актер нес своего наследника в слинге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пара отправилась на прогулку в повседневных нарядах. Поклонники были рады видеть актеров вместе с их малышом.

«Приятная семья, счастья им», «Выглядят милыми», — писали пользователи сети.

Напомним, Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк познакомились в 2013 году на съемках. В конце апреля 2023 года стало известно, что у пары родился сын. 

Звезда «Гарри Поттера» признавался, что счастлив быть отцом. Он также восхищался своей возлюбленной и был рад, что теперь может больше времени проводить с семьей.

«Это потрясающе. Многие говорили: “Просто переживи первые шесть месяцев, а потом станет лучше”, но мне действительно понравились первые шесть месяцев. Честно говоря, я не знаю, что я себе представлял, но это здорово. Мой сын невероятный, и я просто в восторге», — говорил актер в интервью Today With Hoda and Jenna.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дэниэл Рэдклифф
Daniel Radcliffe
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Звезда «Гарри Поттера» заявил, что не намерен сниматься в сериальном ремейке
Джеймс и Оливер Фелпс в образах близнецов Уизли
По «Гарри Поттеру» запускают кулинарное шоу
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Роулинг назвала актера «Гарри Поттера», которому раскрыла финал саги
Том Фелтон
Звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатов
Том Круз
Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил
Саманта Дэвис
Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис
Селена Гомес
Селену Гомес сравнили с Долорес Амбридж из «Гарри Поттера»
Сьюки Уотерхаус (фото: соцсети)
Возлюбленная Роберта Паттинсона показала первое фото их ребенка
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Мириам Маргулис в фильме «Гарри Поттер и тайная комната»
Профессор Стеббль высмеяла взрослых фанатов «Гарри Поттера»
Милош Бикович
Милош Бикович пожаловался на проблемы после рождения сына
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер рассказал, как дочь от Шейк спасла ему жизнь
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»
Раскрыты подробности о съемках сериала «Гарри Поттер»
Милош Бикович
Милош Бикович впервые показал фото с сыном
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Фаната Гарри Поттера с палочкой приняли за преступника с ножом
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро расплакался из-за девятимесячной дочери
Дэниэл Рэдклифф и Гари Олдман в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Звезда «Гарри Поттера» назвал свою работу в фильме посредственной
Гарри Поттер и Орден Феникса
В каком порядке смотреть «Гарри Поттера»
Чудотворцы
Сериал с Рэдклиффом и Бушеми решили закрыть
Милош Бикович
Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства
Фантастические твари 2
Режиссер «Гарри Поттера» захотел «завязать» со спин-оффами франшизы
Дэниэл Рэдклифф
Рэдклифф снимет фильм о пострадавшем на съемках «Гарри Поттера» дублере
Джоан Роулинг
Автор «Гарри Поттера» заявила о готовности отсидеть в тюрьме за нетолерантность
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф
Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф высказался об отцовстве
Майкл Гэмбон
Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Бонни Райт
Звезда «Гарри Поттера» родила первенца
Дэниэл Рэдклифф
Звезда «Гарри Поттера» сыграет «секретную роль» в «Дэдпуле 3»
Дэниэл Рэдклифф
Рэдклифф назвал странным свое появление в новом сериале о Гарри Поттере
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Назван лучший фильм с детьми в главных ролях
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон объяснила, почему ушла из кино
Джим Бродбент в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Актер «Гарри Поттера» поддержал Джоан Роулинг после призывов к бойкоту нового шоу
Кадр из тизера сериала по «Гарри Поттеру»
Фанаты «Гарри Поттера» нашли новый недостаток будущего сериала
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Платформа 9 3/4
В Японии появится платформа 9 3/4 из «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Стивен Спилберг
Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Звезда «Гарри Поттера» высказался о перезапуске франшизы
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта
Рэйф Файнс выразил готовность вернуться к роли Волан-де-Морта
Дэниэл Рэдклифф в образе Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Звезда «Гарри Поттера» рассказал о штрафах за смех во время съемок
Робби Колтрейн в фильме «Гарри Поттер и философский камень»
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Джоан Роулинг
Роулинг объяснила, почему не снялась в спецвыпуске «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
«Гарри Поттер» может получить спин-офф
Дэниэл Рэдклифф в фильме «Странный: История Эла Янковича»
Звезда «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости для роли
Кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Франшизу «Фантастические твари» могут закрыть из-за скандалов
Новые трейлеры
Академия «Амбрелла»
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Медведь
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Семейное дело»
Семейное дело
Трейлер (англ.)
Волки
Волки
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Моана 2
Моана 2
Тизер (англ.)
Виды доброты
Виды доброты
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Фолия»
Фолия
Трейлер (рус.суб.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь