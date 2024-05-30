Звезду «Гарри Поттера» заметили на прогулке с сыном

Дэниэл Рэдклифф, знакомый зрителям по франшизе «Гарри Поттер», вышел на прогулку в Нью-Йорке со своим годовалым сыном и возлюбленной, актрисой Эрин Дарк. Папарацци запечатлели семью вместе. 34-летний актер нес своего наследника в слинге.

<div id="vk_post_-48064554_47374"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_47374", -48064554, 47374, '-8oP-Fdo46ppATv5q6vVPt6SrHY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пара отправилась на прогулку в повседневных нарядах. Поклонники были рады видеть актеров вместе с их малышом.

«Приятная семья, счастья им», «Выглядят милыми», — писали пользователи сети.

Напомним, Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк познакомились в 2013 году на съемках. В конце апреля 2023 года стало известно, что у пары родился сын.

Звезда «Гарри Поттера» признавался, что счастлив быть отцом. Он также восхищался своей возлюбленной и был рад, что теперь может больше времени проводить с семьей.