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30 мая 2024, новость

Ксения Алферова оставила трогательное послание Александру Абдулову

Актриса поздравила актера, которого считает своим отцом, с днем рождения и рассказала, каким он остался в ее памяти

Ксения Алферова в микроблоге опубликовала архивные фотографии с актером Александром Абдуловым, которого считает своим отцом. На первом кадре актриса запечатлена со звездой советского кино в зрелом возрасте, а на втором — в детстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алферова призналась, что ей очень не хватает отца, с которым ей всегда было интересно и весело. Актриса назвала его «праздничным и хулиганистым папой», который всегда ею гордился и восхищался — чем бы она ни занималась.

Она также вспомнила, что отец переживал за нее и волновался, когда видел ее с ухажерами. «Подходил, подносил к носу обомлевшего юноши свой огромный кулак и, прямо глядя в глаза, говорил: “Убью! И срок отсижу!”», — вспомнила Алферова.

Актриса добавила, что рядом с отцом всегда чувствовала себя красивой, важной и нужной.

«Ты всегда верил мне безоговорочно и верил в меня. Это важно, это до сих пор дает силы. Как же хочется иногда прижаться к тебе покрепче, увидеть твои любящие глаза и услышать твое неподражаемое “чудовище” в мой адрес. Для тебя я была самым красивым и любимым чудовищем на свете. Спасибо тебе за все!» — заключила Алферова.

Напомним, Ксения Алферова родилась в браке актрисы Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Однако своим отцом актриса всегда считала Александра Абдулова, за которого ее мама вышла замуж в 1976 году.

В 1993 году актеры расстались, но Ксения Алферова продолжала общаться с Александром Гаврииловичем. 

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