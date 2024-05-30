Ксения Алферова оставила трогательное послание Александру Абдулову

Ксения Алферова в микроблоге опубликовала архивные фотографии с актером Александром Абдуловым, которого считает своим отцом. На первом кадре актриса запечатлена со звездой советского кино в зрелом возрасте, а на втором — в детстве.

<div id="vk_post_-48064554_47378"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_47378", -48064554, 47378, 'qYRa56YP4TsoM0-ojoCe3p9qMxI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Алферова призналась, что ей очень не хватает отца, с которым ей всегда было интересно и весело. Актриса назвала его «праздничным и хулиганистым папой», который всегда ею гордился и восхищался — чем бы она ни занималась.

Она также вспомнила, что отец переживал за нее и волновался, когда видел ее с ухажерами. «Подходил, подносил к носу обомлевшего юноши свой огромный кулак и, прямо глядя в глаза, говорил: “Убью! И срок отсижу!”», — вспомнила Алферова.

Актриса добавила, что рядом с отцом всегда чувствовала себя красивой, важной и нужной.

«Ты всегда верил мне безоговорочно и верил в меня. Это важно, это до сих пор дает силы. Как же хочется иногда прижаться к тебе покрепче, увидеть твои любящие глаза и услышать твое неподражаемое “чудовище” в мой адрес. Для тебя я была самым красивым и любимым чудовищем на свете. Спасибо тебе за все!» — заключила Алферова.

Напомним, Ксения Алферова родилась в браке актрисы Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Однако своим отцом актриса всегда считала Александра Абдулова, за которого ее мама вышла замуж в 1976 году.