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30 мая 2024, новость

Ирина Безрукова рассказала о характере Заворотнюк

Актриса сообщила, что была знакома с Заворотнюк много лет
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

Российская актриса Ирина Безрукова рассказала о характере звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Безрукова сообщила, что была знакома с Заворотнюк много лет, и описала ее как яркого, жизнерадостного человека.

«Когда-то очень давно я работала в театре Олега Табакова, и туда пришла совсем юная Настя. Выпускался спектакль “Страсти по Бумбарашу”, где у нее была главная женская роль», — вспомнила она. Безрукова отметила, что молодая актриса сразу заявила о себе.

Безрукова принесла свои соболезнования родным и близким Заворотнюк.

Близкие Заворотнюк в четверг, 30 мая, сообщили о ее смерти. Актриса умерла после продолжительной болезни: в 2019 году у нее диагностировали рак мозга.

Как стало известно ранее, Анастасию Заворотнюк планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

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