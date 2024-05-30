Ирина Безрукова рассказала о характере Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

Российская актриса Ирина Безрукова рассказала о характере звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Безрукова сообщила, что была знакома с Заворотнюк много лет, и описала ее как яркого, жизнерадостного человека.

«Когда-то очень давно я работала в театре Олега Табакова, и туда пришла совсем юная Настя. Выпускался спектакль “Страсти по Бумбарашу”, где у нее была главная женская роль», — вспомнила она. Безрукова отметила, что молодая актриса сразу заявила о себе.

Безрукова принесла свои соболезнования родным и близким Заворотнюк.

Близкие Заворотнюк в четверг, 30 мая, сообщили о ее смерти. Актриса умерла после продолжительной болезни: в 2019 году у нее диагностировали рак мозга.