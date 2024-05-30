В сети появилось видео с проб Заворотнюк на роль няни Вики

В сети опубликовали архивное видео проб актрисы Анастасии Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, команда проекта рассматривала на роль няни Вики 200 кандидаток. Заворотнюк прослушивалась одной из первых. По данным Mash, съемочной группе сразу понравилась непосредственность артистки.

Mash уточняет, что к моменту съемок Заворотнюк прошла курс комедийных актрис. По заявлению издания, именно артистка предложила «говор» к своей роли. Она играла уроженку Мариуполя.

Заворотнюк дебютировала в кино в картине «Машенька» Тамары Павлюченко в 1991 году, а широкую известность получила благодаря роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Это подтвердила ее дочь Анна. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни. Shot сообщал, что в середине мая состояние артистки резко ухудшилось.