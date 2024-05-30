Актер из «Моей прекрасной няни» выразил соболезнования семье Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, Борис Смолкин | Источник: Legion-Media.ru

Известный российский актер, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин в разговоре с «Лентой.ру» принес свои соболезнования семье российской актрисы, коллеги по культовому сериалу Анастасии Заворотнюк.

«Огромные соболезнования всем близким и родным», — сказал Смолкин.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет.

В 2019 году актрисе была диагностирована глиобластома — рак мозга. Перед этим она некоторое время жаловалась на сильные головные боли. На съемках также бывало, что артистка падала в обмороки, однако никто изначально не придавал всему этому значения.