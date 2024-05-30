Трейлер дня: Кидман и Эфрон крутят любовь в ромкоме

Ромком рассказывает историю Зары (Кинг), работающей на самовлюбленного и очень популярного актера Криса Коула (Эфрон). Однажды девушка узнает, что у него завязался роман с ее одинокой матерью (Кидман).

Зара приходит в ужас от неожиданной новости и хочет помешать роману матери с ненавистным боссом. Но бабушка (Бейтс) убеждает внучку в том, что ее мать заслуживает счастья и любви. Ну а Коулу предстоит заслужить симпатию Зары.

Режиссером фильма выступил Ричард ЛаГравенес, известный по мелодраме « P.S. Я люблю тебя». Сценарий написала Кэрри Соломон, автор предстоящих «Одиннадцати друзей Оушена».