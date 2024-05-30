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30 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Кидман и Эфрон крутят любовь в ромкоме

Актеры вместе снялись в комедии «Семейное дело»

Вышел трейлер романтической комедии «Семейное дело» с Николь Кидман и Заком Эфроном. В фильме также приняли участие Джои Кинг и Кэти Бейтс.

Ромком рассказывает историю Зары (Кинг), работающей на самовлюбленного и очень популярного актера Криса Коула (Эфрон). Однажды девушка узнает,  что у него завязался роман с ее одинокой матерью (Кидман).

Зара приходит в ужас от неожиданной новости и хочет помешать роману матери с ненавистным боссом. Но бабушка (Бейтс) убеждает внучку в том, что ее мать заслуживает счастья и любви. Ну а Коулу предстоит заслужить симпатию Зары.

Режиссером фильма выступил Ричард ЛаГравенес, известный по мелодраме «P.S. Я люблю тебя». Сценарий написала Кэрри Соломон, автор предстоящих «Одиннадцати друзей Оушена».

Премьера комедии «Семейное дело» состоится на Netflix 28 июня.

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