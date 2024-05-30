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30 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова, Нинидзе, Мерзликин на презентации нового кинофестиваля

На международном фестивале «КиноБраво» в Сочи покажут кассовые кинохиты из Китая, Индии, Бразилии и других стран

В московском отеле Four Seasons Moscow прошла презентация Международного фестиваля «КиноБраво», который впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября.

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15
фотографий
15
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О концепции фестиваля представителям СМИ рассказали генеральный продюсер «КиноБраво» Елена Север, программный директор Леонид Демченко, председатель жюри Марко Мюллер, а также продюсеры Юрий Киселев, Андрей Мерзликин и Дмитрий Мурин. Среди гостей мероприятия были Ирина Безрукова, Игорь Жижикин, София Каштанова, Нино Нинидзе, Александра Ребенок и другие звезды.

Фестиваль, организованный кинокомпанией «Русский Север» и «Русской Медиагруппой», сосредоточится на зрительском кино, завоевавшем популярность в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстане, Турции, Сербии, Египте, Иране, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистане и других странах.

В рамках культурной и развлекательной программ зрители увидят на экранах картины, вышедшие в широкий прокат в период с осени 2023 года и до конца лета 2024 года, а также ленты стран-партнеров, наиболее ярко представляющие национальный кинематограф. Каждую картину на площадке кинофестиваля лично представят создатели: продюсеры, режиссеры, актеры.

Председателем жюри «КиноБраво» станет оскароносный режиссер и продюсер Марко Мюллер, ранее возглавлявший жюри Венецианского фестиваля, кинофестивалей в Риме и Локарно.

«Примерно 42 года я создаю фестивали и всегда говорил, что это то место, где генерируются идеи, это континент, на котором нет паспортного контроля, — поприветствовал гостей презентации Марко Мюллер. — Я очень рад, что пространство этого фестиваля будет отдано тем фильмам, на которые традиционно западноевропейский зритель обращает мало внимания, не имея к ним доступа. А на Сочинском кинофестивале фильмы получат огромную аудиторию. И я рад, что могу помочь поднять международный уровень этого фестиваля».

Церемония открытия «КиноБраво» состоится в Летнем театре на берегу Черного моря, показы пройдут в Сочи и Красной поляне и будут бесплатными для всех гостей.

Кроме того, важным направлением фестиваля «КиноБраво» станет деловая программа, которая объединит круглые столы, деловые сессии и мастер-классы.

По словам организаторов фестиваля, его задача — создать площадку для коммуникации, позволить представителям стран-участников не только представить высокий уровень своих лент, но и обменяться опытом, взаимно повысить качество кинопродукции, а также укрепить международное взаимодействие.

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