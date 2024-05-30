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30 мая 2024, новость

Гоша Куценко появился на премьере с дочерьми и женой

Актер представил картину «Непослушники», где исполнил одну из главных ролей

Гоша Куценко появился на премьере фильма «Непослушники» режиссера Владимира Котта. Актер сыграл в картине главную роль — бывшего криминального авторитета Сашу Черного, ставшего добропорядочным монахом. В этот вечер Куценко пришли поддержать супруга Ирина Скриниченко и их дочери — Евгения и Светлана.

Актер вышел на красную дорожку вместе с семьей, а позже со сцены обратился к дочкам и посвятил им свою новую работу. Он признался, что снимался в картине ради них

«Свою роль в этой картине я посвящаю своим дочкам — Полине, Свете и Жене. И всем детям на земле, конечно же. Я стал по-другому смотреть на своих дочек», — признался актер.

К слову, на премьере также появилась его старшая дочь Полина Куценко — она пришла вместе с мамой, актрисой Марией Порошиной, и младшей сестрой Глафирой Древновой.

Напомним, в центре сюжета фильма «Непослушники» — Саша Черный (Гоша Куценко), который стал добропорядочным монахом и вот уже пять лет живет в обители у отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Вот только его тихую и спокойную жизнь нарушают четыре детдомовца — две сестры (Екатерина Новокрещенова и Алиса Клагиш) и два брата (Никита Конкин и Федор Скальский), которых он должен перевоспитать.

Герой бежит из монастыря, когда узнает о появлении врага из прошлой жизни, и предлагает непослушникам отправиться вместе с ним в интересное путешествие, которое изменит жизнь каждого из них. А поможет им в этом Дима (Виктор Хориняк).

В широкий прокат фильм «Непослушники» выходит 6 июня.

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