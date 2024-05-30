Натали Портман после развода заметили в компании известного актера

Актеров Натали Портман и Пола Мескала засняли вместе. Фотографии были опубликованы на сайте Daily Mail.

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42-летнюю Натали Портман заметили вместе с 28-летним Полом Мескалом 28 мая в Лондоне. Папарацци подловили знаменитостей, когда те стояли около бара 69. Актеры смеялись и курили сигареты. Натали Портман была одета в белую футболку, голубые джинсы и кеды. Пол Мескал появился на публике в белой футболке, темных брюках и черных кедах.

В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма «Черный лебедь». В 2011-м у влюбленных родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.