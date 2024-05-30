«Спину сорвал»: солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого

Солистка первого состава группы «Комбинация» Татьяна Иванова посетила съемки сериала о коллективе в Саратове. Об этом она написала в соцсети.
Певица опубликовала фото в обнимку с актером Никитой Кологривым, играющим продюсера группы Александра Шишинина, и пожалела артиста.
«Спину сорвал, но на процессе это никак не сказалось!» — написала она.
Актера Владимира Канухина, играющего композитора Виталия Окорокова, Иванова назвала красавцем, а Ивана Добронравова, сыгравшего бандита, — «абсолютно прекрасным».
Татьяна Иванова также посещала съемки сериала о «Комбинации» в Узбекистане.
Ранее Алена Апина поздравила звезду сериала «Комбинация» с днем рождения. Анастасии Уколовой, которая играет в проекте молодую Апину, исполнилось 30 лет.