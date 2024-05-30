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30 мая 2024, новость

«Спину сорвал»: солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого

Татьяна Иванова пожалела актера на съемках сериала о «Комбинации»
Владимир Канухин, Татьяна Иванова, Никита Кологривый и Иван Добронравов, фото: соцсети
Владимир Канухин, Татьяна Иванова, Никита Кологривый и Иван Добронравов, фото: соцсети

Солистка первого состава группы «Комбинация» Татьяна Иванова посетила съемки сериала о коллективе в Саратове. Об этом она написала в соцсети.

Певица опубликовала фото в обнимку с актером Никитой Кологривым, играющим продюсера группы Александра Шишинина, и пожалела артиста.

«Спину сорвал, но на процессе это никак не сказалось!» — написала она.

Актера Владимира Канухина, играющего композитора Виталия Окорокова, Иванова назвала красавцем, а Ивана Добронравова, сыгравшего бандита, — «абсолютно прекрасным».

Татьяна Иванова также посещала съемки сериала о «Комбинации» в Узбекистане.

Ранее Алена Апина поздравила звезду сериала «Комбинация» с днем рожденияАнастасии Уколовой, которая играет в проекте молодую Апину, исполнилось 30 лет.

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