«Спину сорвал»: солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого

Владимир Канухин, Татьяна Иванова, Никита Кологривый и Иван Добронравов, фото: соцсети

Солистка первого состава группы «Комбинация» Татьяна Иванова посетила съемки сериала о коллективе в Саратове. Об этом она написала в соцсети.

Певица опубликовала фото в обнимку с актером Никитой Кологривым, играющим продюсера группы Александра Шишинина, и пожалела артиста.

«Спину сорвал, но на процессе это никак не сказалось!» — написала она.

Актера Владимира Канухина, играющего композитора Виталия Окорокова, Иванова назвала красавцем, а Ивана Добронравова, сыгравшего бандита, — «абсолютно прекрасным».

Татьяна Иванова также посещала съемки сериала о «Комбинации» в Узбекистане.