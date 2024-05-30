Няня Вика, но не только

Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня»

Ворвавшись на экраны в образе взбалмошной няни Вики, Анастасия Заворотнюк навсегда влюбила зрителей в свою нежную улыбку и чуткий взгляд. В том числе благодаря этой роли актриса навсегда останется в памяти лучезарной, душевной, невероятно энергичной и полной жизни — именно такой была ее Виктория Прутковская, героиня популярного ситкома «Моя прекрасная няня».

Покорив зрителей этой незабываемой комедийной ролью, Анастасия продемонстрировала, что ей под силу и другие, самые разные жанры и характеры — от трогательной мамы до спецагента, спасающего мир.

«Код апокалипсиса»

Кадр из фильма «Код апокалипсиса»

В 2007 году Заворотнюк удивила зрителей неожиданным выходом за рамки комедийного жанра, перевоплотившись в секретного агента ФСБ Мари. В образе роковой брюнетки из «Кода апокалипсиса» актриса доказала, что не планирует оставаться в плену одной роли.

И хотя ее партнером стал звезда французского кино Венсан Перес, именно Заворотнюк оказалась центром притяжения всего фильма – боевика, в котором «няня Вика» эффектно прыгает с небоскребов, обезвреживает бомбы и спасает мир.

«Мамы»

Кадры из фильма «Мамы» | Источник: Кадр из фильма

В душевной восьмимартовской комедии «Мамы» Анастасия играет очень занятую маму — телеведущую утренней передачи. На съемки она уходит рано и поэтому скучает по своему сынишке. И когда однажды их телефонная связь обрывается, женщина начинает разговаривать с сыном прямо из телевизора.

Гармоничное сочетание комедийного и драматического таланта актрисы рождают трогательный образ любящей и взволнованной мамы. В «Мамах 3» Заворотнюк возвращается к своей роли, только на этот раз ее героине приходится встречать Новый год вдали от семьи.

7.3 Мамы 2012 / Россия 12+ мелодрама комедия Моя оценка Хочу посмотреть

«Я больше не боюсь»

Вера жила спокойно и счастливо с любимым мужем Игорем, работа которого приносила в семью достаток. Так будет всю оставшуюся жизнь — в это женщина искренне верила. Но однажды все изменилось: мужа убили, а к ней самой явились бандиты, требующие огромные деньги. В дополнение ко всем несчастьям какая-то незнакомка объявила, что она законная супруга Игоря.

Анастасия Заворотнюк в сериале «Я больше не боюсь»

В триллере «Я больше не боюсь» Анастасия Заворотнюк совсем не похожа на свою эксцентричную няню. Ее попавшая в сложнейшие обстоятельства героиня оказывается невероятно стойкой, сохраняя при этом природную деликатность и женственность.

«Служебный роман. Наше время»

В ремейке культовой советской комедии «Служебный роман. Наше время» Заворотнюк досталась роль Оли Рыжовой — одинокой женщины бальзаковского возраста, страдающей от неразделенного чувства. К той трогательности, что передалась героине по наследству от великой Светланы Немоляевой, добавился пламенный темперамент Заворотнюк, убедительно и ярко сыгравшей страстную жажду любви.

Кадр из фильма «Служебный роман. Наше время»

«Охота на гауляйтера»

Высокого драматического накала Анастасия добилась в военной ретро-драме об уничтожении немецкого гауляйтера Вильгельма Кубе в сентябре 1943 года. Ее Галина Помазан, оставшаяся в оккупированном нацистами Минске, сохранила искреннюю доброту и человечность, но оказалась перед сложным выбором.

Кадр из сериала «Охота на гауляйтера»

На эмоциональной выразительности, какой-то обаятельной растерянности Заворотнюк держится весь сериал «Охота на гауляйтера». И именно ее героине, простой женщине, пришлось принести большую жертву.

«Проклятие спящих»

Роль мудрой и таинственной Агнессы, искусствоведа из мистического триллера «Проклятие спящих», вновь показала, какой разной могла быть Заворотнюк, уже давно избавившаяся от комедийного амплуа. Лавируя среди загадок этой необычной детективной истории о проклятых картинах, актриса уверенно держала интригу на своей героине и не отпускала внимание зрителей до самого финала.

Анастасия Заворотнюк

«Каспий 24»

В сериале «Каспий 24» Анастасия играет красивую, энергичную и талантливую Полину Королеву, выигравшую тендер на создание губернаторского телеканала в Астрахани. На пути к реализации заветной мечты ей придется столкнуться с недоверием местных жителей, агрессивным поведением конкурентов и с личными проблемами.

Эта работа для Анастасии Заворотнюк стала последней главной ролью в кино — много потерявшей, но никогда не сдающейся женщины, пережившей на своем пути и горе, и радость.

Ведущая популярных телепроектов