Внешний вид похудевшей Дженнифер Лопез взволновал фанатов

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез вышла в свет и взволновала фанатов своим внешним видом после похудения. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 54-летнюю знаменитость во время прогулки в Лос-Анджелесе в сером платье длины миди с пуговицами и поясом в области талии. Помимо этого, звезда надела черные туфли на высоком каблуке и платформе. Кроме того, звезда собрала волосы в высокий пучок, дополнив образ солнцезащитными очками.

Поклонники оценили внешность Лопез в комментариях под постом. «Сколько еще она планирует сбросить?», «Она очень худая», «Боже, какой же худой она стала», «Она слишком тощая, мне нравилось, когда она была в прежнем весе», — высказались они.