Умерла Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

На 54-м году жизни умерла российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили родные артистки в соцсети.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали они.

Семья поблагодарила поклонников звезды, желавших ей добра и здоровья.

«Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — добавили близкие.

В 2018 году стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Артистка перестала выходить на связь с подписчиками в соцсетях и появляться на светских мероприятиях. Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк.

У актрисы остались трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя дочь Мила.