У голливудской экранизации «Мастера и Маргариты» возникли проблемы

Баз Лурман | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер фильмов «Элвис» и «Мулен Руж» Баз Лурман отказался снимать англоязычную адаптацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает Variety.

Австралийский кинематографист впервые заговорил о съемках в 2019 году, он планировал выступить продюсером проекта вместе с российскими коллегами. Миллиардер Леонард Блаватник, который является совладельцем продакшн-компании Лурмана Baz & Co и был одним из продюсеров недавней экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, также был заявлен в продюсерской команде.

Лурману, по информации издания, пришлось отказаться от съемок из-за спора о сценарии и правах на книгу, которые принадлежат детям третьей жены Булгакова от предыдущего брака — Дарье и Сергею Шиловским.