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29 мая 2024, новость

У голливудской экранизации «Мастера и Маргариты» возникли проблемы

Режиссер Баз Лурман отказался от съемок из-за спора о сценарии и правах на книгу
Баз Лурман
Баз Лурман | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер фильмов «Элвис» и «Мулен Руж» Баз Лурман отказался снимать англоязычную адаптацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает Variety.

Австралийский кинематографист впервые заговорил о съемках в 2019 году, он планировал выступить продюсером проекта вместе с российскими коллегами. Миллиардер Леонард Блаватник, который является совладельцем продакшн-компании Лурмана Baz & Co и был одним из продюсеров недавней экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, также был заявлен в продюсерской команде.

Лурману, по информации издания, пришлось отказаться от съемок из-за спора о сценарии и правах на книгу, которые принадлежат детям третьей жены Булгакова от предыдущего брака — Дарье и Сергею Шиловским.

Предполагалось, что съемки начнутся весной 2025 года. Сам Лурман, добавляет источник, все еще надеется однажды вернуться к экранизации романа Булгакова.

Ранее актриса Анна Ковальчук высказалась о новом фильме «Мастер и Маргарита».

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