79-летнего актера Александра Михайлова госпитализировали с кинофестиваля

Александр Михайлов | Источник: PersonaStars

Народного артиста Советского Союза и России Александра Михайлова госпитализировали с повышенной температурой в Чите. Об этом сообщает издание Chita.ru.

Михайлов прибыл в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. По словам водителя актера, он устал в дороге и приболел.

«Человек уставший, он же с Владивостока прилетел, не спал несколько суток. Пусть лучше отдохнет и подлечится», — рассказал собеседник издания.

По данным источника, у актера поднялась температура до 39 градусов, есть подозрение на пневмонию. Результаты медицинских исследований относительно его состояния будут готовы 30 мая.