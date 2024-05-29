Безрукова сыграла поклонницу Есенина в новом фильме с Петровым

Ирина Безрукова

Российская актриса театра и кино Ирина Безрукова в беседе с NEWS.ru призналась, что осталась довольна работой с режиссером Климом Шипенко в его новом фильме с рабочим названием «Декабрь».

По словам артистки, она сыграла женщину, очарованную поэтом Сергеем Есениным. Других подробностей своей роли и картины в целом Безрукова не привела.

«Я играю одну женщину, которая соприкоснулась с поэтом. <…> Это поклонница. <…> В Есенина было влюблено полстраны, и где он ни появлялся, все женщины давали понять, что очень он нравится. Я не могу рассказывать, это будет спойлер», — заявила она, добавив, что премьера фильма планируется в ближайшее время.

По сюжету фильма «Декабрь», на границу СССР из Германии прибывает танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны, ему лишь остается сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в череду различных событий.