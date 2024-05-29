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29 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: морской триллер со звездой «Уэнсдэй»

Смотрим «Крупный улов» – захватывающую и по-хорошему старомодную криминальную драму с Томми Ли Джонсом и Дженной Ортегой

Роковое лето сводит двух братьев, выросших порознь и принадлежащих разным мирам, на борту рыболовецкого траулера. Чарли, поступивший на юрфак, быстро учится морскому делу и легко сближается с местными жителями. А Том пытается наладить отношения со своим сварливым отцом, капитаном Рэем Элдриджем.

Однажды Том, нарушив инструкции, заплывает на отцовской лодке в канадские воды, и судно конфискуют. Ни у него, ни у Чарли нет денег на выкуп, и братья связываются с бостонской бандой, занимающейся наркоторговлей, что влечет за собой крайне драматичные последствия.

Сценарий к фильму был написан Брайаном Хелгелендом, оскароносным голливудским старожилом («Секреты Лос-Анджелеса», «История рыцаря», «Расплата»), еще в 1995 году, и отпечаток времени придает этой истории ностальгического шарма. Герои вязнут в криминальных разборках, действие бурлит под эмоциональным накалом, враги становятся непримиримыми.

В то же время драматический триллер оказывается неожиданно теплым кино о семейных отношениях, и на первый план здесь выходят отличные актерские работы Бена Фостера, Томми Ли Джонса и Дженны Ортеги, соединяющей в своей героине уверенность и нежность.

Крупный улов
2023/США18+драматриллеркриминал
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