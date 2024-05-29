Фильм на вечер: морской триллер со звездой «Уэнсдэй»

Роковое лето сводит двух братьев, выросших порознь и принадлежащих разным мирам, на борту рыболовецкого траулера. Чарли, поступивший на юрфак, быстро учится морскому делу и легко сближается с местными жителями. А Том пытается наладить отношения со своим сварливым отцом, капитаном Рэем Элдриджем.

Однажды Том, нарушив инструкции, заплывает на отцовской лодке в канадские воды, и судно конфискуют. Ни у него, ни у Чарли нет денег на выкуп, и братья связываются с бостонской бандой, занимающейся наркоторговлей, что влечет за собой крайне драматичные последствия.

Сценарий к фильму был написан Брайаном Хелгелендом, оскароносным голливудским старожилом («Секреты Лос-Анджелеса», «История рыцаря», «Расплата»), еще в 1995 году, и отпечаток времени придает этой истории ностальгического шарма. Герои вязнут в криминальных разборках, действие бурлит под эмоциональным накалом, враги становятся непримиримыми.