Дженнифер Лопез заявила, что ее «очень пугает» ИИ

Певица и актриса Дженнифер Лопез призналась, что ее пугает искусственный интеллект (ИИ). Артистка привела пример, что с помощью данной технологии бренды продают средства по уходу за кожей, о которых она не знает, с использованием обработанных фото ее лица, якобы покрытого морщинами.

Мнением Джей Ло поделилась на премьере боевика «Атлас» в Лос-Анджелесе.

«Это действительно страшно. Они уже крадут наши лица. ИИ и вправду пугает», — цитирует исполнительницу Variety.

В «Атласе» Дженнифер сыграла дата-аналитика, которая вынуждена сотрудничать с ИИ, чтобы остановить робота, намеревающегося захватить мир.

«Думаю, этот фильм хорошо показывает, как ИИ может выйти из-под контроля и как он же может пойти на пользу. Мы должны уважительно относиться к ИИ. Мы должны быть открыты всем возможностям. Фильмы, в которых говорится об ИИ, особенно этот, действительно хорошо раскрывают обе стороны», — рассказала звезда.