Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 мая 2024, новость

Дженнифер Лопез заявила, что ее «очень пугает» ИИ

Актриса считает, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля

Певица и актриса Дженнифер Лопез призналась, что ее пугает искусственный интеллект (ИИ). Артистка привела пример, что с помощью данной технологии бренды продают средства по уходу за кожей, о которых она не знает, с использованием обработанных фото ее лица, якобы покрытого морщинами.

Мнением Джей Ло поделилась на премьере боевика «Атлас» в Лос-Анджелесе.

«Это действительно страшно. Они уже крадут наши лица. ИИ и вправду пугает», — цитирует исполнительницу Variety.

В «Атласе» Дженнифер сыграла дата-аналитика, которая вынуждена сотрудничать с ИИ, чтобы остановить робота, намеревающегося захватить мир.

«Думаю, этот фильм хорошо показывает, как ИИ может выйти из-под контроля и как он же может пойти на пользу. Мы должны уважительно относиться к ИИ. Мы должны быть открыты всем возможностям. Фильмы, в которых говорится об ИИ, особенно этот, действительно хорошо раскрывают обе стороны», — рассказала звезда.

На съемках «Атласа» Лопез помогал ее муж Бен Аффлек. Коллега актрисы по площадке рассказал, что иногда Аффлек читал реплики ИИ, чтобы супруга проявила нужные эмоции.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез
Jennifer Lopez
Атлас
Бен Аффлек
Грустный Бен Аффлек появился в одиночестве на выпускном дочери
Бен Аффлек с сыном Сэмюэлом
Бен Аффлек спрятал от папарацци кольцо на фоне слухов о разводе
Дженнифер Лопез
Лопез впервые отреагировала на слухи о разводе с Аффлеком
Дженнифер Лопез
Лопез пришла на премьеру в платье с глубоким декольте и без Аффлека
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез подогрела слухи о расставании с Беном Аффлеком
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
СМИ узнали, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек хотят развестись
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез показала трогательные кадры с детьми
Дженнифер Лопез
54-летнюю Дженнифер Лопез заподозрили в приеме «Оземпика»
Дженнифер Лопез
54-летняя Дженнифер Лопез пришла на Met Gala в прозрачном наряде
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез вышла на публику с сумкой за 40 млн рублей
Кадр из фильма «Атлас»
Вышел первый полноценный трейлер нового фильма с Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез, фото: соцсети
54-летняя Дженнифер Лопез похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
Дженнифер Лопез показала откровенные фото в нижнем белье
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез высмеяли за грязные джинсы
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек рассмешили фото с грустными лицами
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез расплакалась, рассказывая об отношениях с Аффлеком
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез появилась на публике в платье с глубоким декольте
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обнимались на премьере фильма
Дженнифер Лопез
54-летняя Дженнифер Лопез снялась в крошечном бикини
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез в платье с глубоким декольте восхитила публику
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова вышла в свет в Париже с Лопез и Зендаей
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез показала страстное фото в нижнем белье
Дженнифер Лопез
Папарацци засняли Дженнифер Лопез в купальнике
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопес снимется у режиссера «Сумерек»
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез и Аффлек не скрывали нежных чувств на красной дорожке
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез посвятила песню своему мужу Бену Аффлеку
Дженнифер Лопез
54-летняя Дженнифер Лопез в открытом наряде произвела фурор в сети
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез показала свадебное фото с Аффлеком в их первую годовщину
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез трогательно поздравила Бена Аффлека с днем рождения
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез устроила бесплатный концерт в караоке в Италии
Дженнифер Лопез с Беном Аффлеком и Сальмой Хайек (фото: соцсети)
Хайек показала фото с молодыми Лопез и Аффлеком в день 54-летия певицы
Дженнифер Лопез
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Лопез поддержала мужа на премьере фильма «Флэш»
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек поддержал Дженнифер Лопез на премьере боевика
Кадр из фильма «Моя пиратская свадьба»
Появился первый кадр с Дженнифер Лопез в свадебном платье на съемках
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез посетила премьеру фильма о себе
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез не сдержала слез на вручении премии
Дженнифер Лопез
Фильм о Дженнифер Лопез откроет кинофестиваль в США
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Новые трейлеры
Волки
Волки
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Моана 2
Моана 2
Тизер (англ.)
Виды доброты
Виды доброты
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Фолия»
Фолия
Трейлер (рус.суб.)
vktrailer-220787057_456357080
Я есть: Селин Дион
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мухадракон»
Мухадракон
Трейлер
Кадр из фильма «Девка-баба»
Девка-баба
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь