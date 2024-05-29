Трейлер дня: Питт и Клуни становятся коллегами поневоле

Вышел полноценный трейлер фильма «Волки», где Брэд Питт и Джордж Клуни становятся коллегами поневоле. Звезды не только исполнили главные роли, но и выступили как продюсеры.

Клуни играет профессионального наемника, зачищающего последствия преступлений. Когда появляется второй специалист (Питт), им приходится объединить усилия, чтобы выполнить задание. Но вскоре ситуация выходит из-под контроля.

Прославленные актеры снялись вместе впервые после выхода в 2008 году черной комедии братьев Коэн «После прочтения сжечь». До этого дуэт Питта и Клуни появлялся на экране в трилогии «Одиннадцать друзей Оушена».

Режиссером и сценаристом фильма «Волки» стал Джон Уоттс, поставивший последние три фильма о Человеке-пауке. В картине также приняли участие Эми Райан, известная по сериалу «Офис», Пурна Джаганнатан из «Я никогда не…» и Остин Абрамс из «Эйфории».