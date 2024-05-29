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29 мая 2024, новость

Пересильд и говорящий верблюд: вышел трейлер продолжения сказки о богатырях

В фильме «Финист. Первый богатырь» молодую Бабу Ягу с компанией ждут приключения на Востоке

Вышел новый трейлер фильма «Финист. Первый богатырь», где Юлия Пересильд предстает в образе молодой Бабы Яги, а Кирилл Зайцев примеряет богатырские доспехи.

В фильме от создателей кинотрилогии «Последний богатырь» самый сильный и самоуверенный богатырь Белогорья Финист Ясный Сокол отправляется в восточные земли, чтобы совершить новые подвиги и в очередной раз оправдать статус «самого-самого» богатыря.

Компанию ему, судя по трейлеру, составляет молодая Баба Яга (Пересильд) и верный, хоть и простодушный помощник (Сергей Лавыгин). На пути им встретится изобретатель Анариф (Федор Добронравов) и заколдованный верблюд, которого Баба Яга называет «лосихой горбатой».

Режиссером «богатырского» продолжения стал Дмитрий Дьяченко, поставивший предыдущие фильмы: «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоится 1 января 2025 года.

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