Пересильд и говорящий верблюд: вышел трейлер продолжения сказки о богатырях

Вышел новый трейлер фильма «Финист. Первый богатырь», где Юлия Пересильд предстает в образе молодой Бабы Яги, а Кирилл Зайцев примеряет богатырские доспехи.
В фильме от создателей кинотрилогии «Последний богатырь» самый сильный и самоуверенный богатырь Белогорья Финист Ясный Сокол отправляется в восточные земли, чтобы совершить новые подвиги и в очередной раз оправдать статус «самого-самого» богатыря.
Компанию ему, судя по трейлеру, составляет молодая Баба Яга (Пересильд) и верный, хоть и простодушный помощник (Сергей Лавыгин). На пути им встретится изобретатель Анариф (Федор Добронравов) и заколдованный верблюд, которого Баба Яга называет «лосихой горбатой».
Режиссером «богатырского» продолжения стал Дмитрий Дьяченко, поставивший предыдущие фильмы: «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы».
Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоится 1 января 2025 года.