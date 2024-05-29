Алексея Панина включили в список экстремистов и террористов

Алексей Панин | Источник: PersonaStars

Актера Алексея Панина (признан иноагентом на территории РФ) в России включили в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Росфинмониторинга.

С 2020 года звезда фильма «Жмурки» проживал в Испании. Осенью 2023 года Панин опубликовал в социальных сетях свою фотографию с американским паспортом в руке.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело за призывы в интернете к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России. Тогда же МВД России объявило актера в розыск. В карточке с его данными и фотографией в базе розыска ведомства было указано, что актер «разыскивается по статье УК».

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ.