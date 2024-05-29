Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!»

Валерий Фролов (фото: соцсети)

Советский и российский актер Валерий Фролов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Уточняется, что артист ушел из жизни 7 мая. Причина смерти не называется.

За свою карьеру Фролов сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах, в частности, он снялся в таких проектах, как «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Кин-дза-дза!».

Актер родился в 1948 в городе Шахты. Он служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского и Театре-студии «Драматург».