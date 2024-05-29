Стали известны подробности свадьбы звезды «Очень странных дел»

Милли Бобби Браун | Источник: Legion-Media.ru

Рок-музыкант Джон Бон Джови в интервью телеканалу BBC на The One Show рассказал о свадьбе сына Джейка с актрисой Милли Бобби Браун.

«Они потрясающие, абсолютно фантастические! Это была маленькая семейная свадьба, невеста выглядела потрясающе, а Джейк был таким счастливым, насколько только это возможно!» — восхитился Бон Джови.

20-летняя звезда сериала «Очень странные дела» и 22-летний манекенщик заключили брак около недели назад. По словам источников из окружения звездной пары, на мероприятии присутствовали самые близкие люди: родители Милли и отец Джейка. Как сообщается, позднее Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови планируют устроить более масштабную и пышную свадьбу.

Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а обручились в 2023 году. Недавно Милли Бобби Браун рассказала, как Джейк Бон Джови сделал ей предложение.