Стали известны подробности свадьбы звезды «Очень странных дел»

Рок-музыкант Джон Бон Джови в интервью телеканалу BBC на The One Show рассказал о свадьбе сына Джейка с актрисой Милли Бобби Браун.
«Они потрясающие, абсолютно фантастические! Это была маленькая семейная свадьба, невеста выглядела потрясающе, а Джейк был таким счастливым, насколько только это возможно!» — восхитился Бон Джови.
20-летняя звезда сериала «Очень странные дела» и 22-летний манекенщик заключили брак около недели назад. По словам источников из окружения звездной пары, на мероприятии присутствовали самые близкие люди: родители Милли и отец Джейка. Как сообщается, позднее Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови планируют устроить более масштабную и пышную свадьбу.
Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а обручились в 2023 году. Недавно Милли Бобби Браун рассказала, как Джейк Бон Джови сделал ей предложение.
«Мы идем в то же место, куда обычно ходим. Я такая: “Это скучно, давай пойдем в какое-нибудь новое место”. Он такой: “Нет, мы должны пойти в это место”. И там он дает мне ракушку, я переворачиваю ее, а там кольцо», — рассказывала Милли Бобби Браун.