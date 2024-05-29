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29 мая 2024, новость

Прилучный удивился количеству заданных его 11-летнему сыну на лето книг

Актер заявил, что за лето 11-летний Тимофей должен прочитать 30 книг
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный в соцсети удивился количеству учебников и книг для подготовки 11-летнего сына Тимофея к школе.

«Съездили, купили Тимофею на лето книжек. Сколько? Штук 30, наверное! Мне кажется, в мое время нам на лето две книжки максимум давали читать. Как это возможно вообще?» — возмутился Прилучный.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

23 мая Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

1 ноября 2023 года Муцениеце первый раз подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

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