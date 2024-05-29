Театр Маяковского подал в суд на актера Александра Макогона

Александр Макогон

Театр имени В. В. Маяковского в Москве подал в суд на актера Александра Макогона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Театр подал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признания Макогона утратившим право пользования жилым помещением и снятия с регистрационного учета. Подробности дела не указаны. Судебное разбирательство пройдет 13 июня.