Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 мая 2024, новость

Театр Маяковского подал в суд на актера Александра Макогона

Театр хочет выселить звезду сериала «Ищейка» из квартиры
Александр Макогон
Александр Макогон

Театр имени В. В. Маяковского в Москве подал в суд на актера Александра Макогона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Театр подал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признания Макогона утратившим право пользования жилым помещением и снятия с регистрационного учета. Подробности дела не указаны. Судебное разбирательство пройдет 13 июня.

Александр Макогон работал в театре Маяковского с 1995 по 2009 год. Артист дебютировал на экране в 1992 году в сериале Исаака Фридберга и Надежды Марусаловой «Азбука любви». В его фильмографии более 90 работ.

Макогон снимался в таких проектах, как «Мужчина в моей голове», «Ищейка», «Русский перевод», «Котовский», «Куприн. Поединок», «Акушерка», «Игра на выбывание».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Русский перевод
Азбука любви
Римас Туминас
Активисты потребовали отменить вечер памяти Туминаса в театре Вахтангова
Котовский
Командир
Ищейка
Никита Кологривый в образе Маяковского (фото: пресс-служба Театра Эстрады)
Никита Кологривый сыграет Маяковского
Акушерка
Куприн. Поединок
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон обвинила ChatGPT в воровстве ее голоса
Александр Макогон
Александр Макогон
1 р.
Мужчина в моей голове
Александр Домогаров
Домогаров объяснил, почему ушел из театра Моссовета
Игра на выбывание
Александр Домогаров в спектакле «Маскарад»
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета после 30 лет работы
Тигран Кеосаян
Компания Кеосаяна проиграла в суде почти 300 тыс. рублей
Татьяна Клюева в фильме «Варвара-краса»
Звезда фильма «Варвара-краса» отсудила дом у сына в Севастополе
Алексей Чадов
На Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Боярская и Матвеев попали под суд за долги
Жерар Депардье
Звездный адвокат оценил шансы Депардье на защиту России
Кевин Спейси
Пострадавшие от действий Кевина Спейси снялись в документальном сериале
Агата Муцениеце
Муцениеце прокомментировала победу над бывшим мужем в суде
Мира Сорвино
Пострадавшая от Вайнштейна актриса возмутилась отмене приговора продюсеру
Харви Вайнштейн
Суд отменил обвинительный приговор продюсеру Вайнштейну
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Ченнинг Татум судится с бывшей женой из-за доходов от «Супер Майка»
Павел Прилучный
На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце
Александр Домогаров
Домогаров одним словом ответил на сообщения о завершении карьеры
Александр Ширвиндт
В Театре сатиры разгорелся скандал после кончины Ширвиндта
Александр Олешко
Александр Олешко пожаловался на решение отменить спектакль с Ширвиндтом
Александр Ширвиндт
В Театре Сатиры не смогли найти замену Ширвиндту
Александра Бортич
Российская актриса показала окровавленную ногу в День театра
Владимир Машков
Премию «Золотая маска» перенесли в связи с терактом в «Крокусе»
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде
Елена Папанова
Дочь Папанова рассказала об увольнении из театра Ермоловой
Анджелина Джоли
Джоли проиграла апелляцию по делу против бывшего мужа
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Марк Варшавер
Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве
Мария Селянская
Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей
Федор Добронравов
В Москве отменили спектакль из-за болезни Федора Добронравова
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева отмечает 75-летие на сцене
Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт
В еще одном российском городе отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Алек Болдуин
Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году
Ален Делон
Суд ограничил Алена Делона в правах
Владимир Машков
Имя Владимира Машкова присвоили театру
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Пирс Броснан
Звезду «Бондианы» будут судить за прогулку по горячим источникам
Владимир Машков
Машков стал президентом «Золотой маски»
Павел Прилучный
Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ от съемок
Федор Дунаевский
Звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей
Юлия Пересильд
Пересильд рассказала о двух подряд оскорблениях на театральной премии
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»
Александр Лазарев-мл.
Лазарев официально назначен режиссером Театра Российской армии
владимир машков
Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фолия»
Фолия
Трейлер (рус.суб.)
vktrailer-220787057_456357080
Я есть: Селин Дион
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мухадракон»
Мухадракон
Трейлер
Кадр из фильма «Девка-баба»
Девка-баба
Тизер
Кадр из сериала «Юг»
Юг
Трейлер
Кадр из фильма «Вы меня видели?»
Вы меня видели?
Тизер
Рейган
Рейган
Трейлер (англ.)
Медведь
Медведь
Тизер (3 сезон, англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь