Помощница Ивана Краско рассказала, как живет 93-летний актер

Иван Краско | Источник: PersonaStars

Сиделка и помощница Ивана Краско Дарья призналась, что 93-летнего артистка никто не навещает, поскольку знаменитость проживает в ее доме. Слова женщины передает mk.ru.

«Мне вообще очень жаль, что все говорят такие громкие слова, особенно на праздниках, на каких-то мероприятиях: “Иван Иванович, дорогой, великий человек, наш любимый!” А по итогу он никому не нужен», — возмутилась сиделка.

По словам Дарьи, телефон первого народного артиста России большую часть времени молчит. Ему звонят ежедневно лишь дочери Юлия и Марина, которые живут за границей.

Дарья вспомнила, что стала помощницей актера восемь лет назад: она хотела сфотографироваться со звездой, увидев его на улице около Гостиного двора. Тогда Краско отдал Дарье два билета на свой спектакль в театр, а после выступления женщина вновь пообщалась с артистом, который, в свою очередь, попросил ее стать своей помощницей.