Юрий Чернов сравнил уехавших из России артистов с кактусами и лианами

Юрий Чернов | Источник: Legion-Media.ru

Актер Юрий Чернов в беседе с aif.ru сравнил артистов-эмигрантов с растениями, которые не приживаются на чужеродной почве.

«А они там чужеродны! Понимаете, есть растения, которые растут из песка, например, кактус. У нас же в Москве кактусы не растут, здесь другая земля. Или лианы где-то в тропиках на деревьях растут — у нас же этого нет. У нас есть русские березы», — пояснил Чернов.

Он уточнил, что русскоязычные артисты будут наиболее востребованы именно в России, так как тут они обладают схожим менталитетом со своими зрителями. Чернов подчеркнул, что российские звезды за границей никому не нужны.