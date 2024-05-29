50-летняя Екатерина Волкова похвасталась стройными ногами

Екатерина Волкова в личном блоге опубликовала новое фото. На кадре 50-летняя актриса запечатлена сидящей на полу у фортепиано. Звезда сериала «Скорая помощь» надела шелковое платье-комбинацию и показала стройные ноги.

<div id="vk_post_-122141110_30647"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30647", -122141110, 30647, 'Yc79EG-6vYA50Aj2ysv75nh8Msk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Но время все расставит по своим местам», — подписала кадр звезда.

Фото возле музыкального инструмента Волкова сделала неспроста, ведь в юности она окончила школу искусств по классу фортепиано, а позже и музыкальное училище по отделению хорового дирижирования.

Напомним, Екатерина Волкова — известная российская актриса театра (она служит в МХАТ им. Горького) и кино. Сниматься начала в начале 2000-х годов, дебютом стала роль в ленте Юрия Грымова «Коллекционер».