50-летняя Екатерина Волкова похвасталась стройными ногами

Екатерина Волкова в личном блоге опубликовала новое фото. На кадре 50-летняя актриса запечатлена сидящей на полу у фортепиано. Звезда сериала «Скорая помощь» надела шелковое платье-комбинацию и показала стройные ноги.
«Но время все расставит по своим местам», — подписала кадр звезда.
Фото возле музыкального инструмента Волкова сделала неспроста, ведь в юности она окончила школу искусств по классу фортепиано, а позже и музыкальное училище по отделению хорового дирижирования.
Напомним, Екатерина Волкова — известная российская актриса театра (она служит в МХАТ им. Горького) и кино. Сниматься начала в начале 2000-х годов, дебютом стала роль в ленте Юрия Грымова «Коллекционер».
Зрители также знают актрису по таким проектам, как «КГБ в смокинге», «Саранча», «Влюбленные женщины», «Фарца» и другим.
Ранее Екатерина Волкова показала редкое фото со своим 17-летним сыном Богданом Лимоновым, который окончил школу.