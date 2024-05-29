Сериал «Универ» ждет перезагрузка

Телеканал ТНТ и Norm Production начали съемки нового сериала « Универ. Молодые » по вселенной популярного российского ситкома . Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу канала.

Сюжет сконцентрируется на пяти первокурсниках из общежития МВГУ. При этом молодых людей в университете встретит Павел Владимирович Зуев, который решил вернуться в академические круги, чтобы сделать вуз лучшим в стране. В общежитии ребята познакомятся с новым комендантом Тамарой Михайловной, сестрой Зои Михайловны, и помощником Киселем. Уже известный к тому моменту как «пельменный король» Кузя станет главным спонсором МВГУ.