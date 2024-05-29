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29 мая 2024, новость

Сериал «Универ» ждет перезагрузка

Телеканал ТНТ анонсировал перезапуск сериала с новыми актерами
Команда сериала «Универ. Молодые»
Команда сериала «Универ. Молодые»

Телеканал ТНТ и Norm Production начали съемки нового сериала «Универ. Молодые» по вселенной популярного российского ситкома. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу канала.

Сюжет сконцентрируется на пяти первокурсниках из общежития МВГУ. При этом молодых людей в университете встретит Павел Владимирович Зуев, который решил вернуться в академические круги, чтобы сделать вуз лучшим в стране. В общежитии ребята познакомятся с новым комендантом Тамарой Михайловной, сестрой Зои Михайловны, и помощником Киселем. Уже известный к тому моменту как «пельменный король» Кузя станет главным спонсором МВГУ.

Креативным продюсером выступил Илья Полежайкин (сценарист «Универ. Новая общага»). В каст вошли молодые актеры Илья СигаловАлина ВоскресенскаяЕкатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин. В проекте также поучаствует звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив, а к своим ролям вернутся Сергей Пиоро (Павел Зуев), Григорий Кокоткин (Кисель), Юлия Франц (Виктория Бобр) и Виталий Гогунский (Кузя).

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