Актриса из «Бригады» объяснила отказ жить в США

Александра Флоринская

Актриса Александра Флоринская, запомнившаяся зрителям по ролям в таких сериалах, как «Бригада» и «Ивановы-Ивановы», объяснила отказ насовсем переезжать в США после жизни в Лос-Анджелесе во время учебы. Об этом звезда рассказала в интервью «Газете.Ru».

Флоринская отметила, что приехала в Голливуд в подростковом возрасте для обучения в школе по программе обмена, однако даже тогда у нее не было мыслей навсегда покидать Россию. «И хотя я была еще девчонкой, уже тогда понимала, что Америка — ментально не моя страна. И жить там я не хотела ни тогда, ни сейчас», — заключила она.

При этом Флоринская призналась, что хотела бы сняться в голливудском проекте. По ее мнению, это ценный опыт для актера. «Если кто-то из артистов скажет, что он не хотел бы сняться в Голливуде, это в любом случае будет лукавством», — заявила она.