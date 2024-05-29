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29 мая 2024, новость

Актриса из «Бригады» объяснила отказ жить в США

Александра Флоринская заявила, что США «ментально не ее страна»
Александра Флоринская
Александра Флоринская

Актриса Александра Флоринская, запомнившаяся зрителям по ролям в таких сериалах, как «Бригада» и «Ивановы-Ивановы», объяснила отказ насовсем переезжать в США после жизни в Лос-Анджелесе во время учебы. Об этом звезда рассказала в интервью «Газете.Ru».

Флоринская отметила, что приехала в Голливуд в подростковом возрасте для обучения в школе по программе обмена, однако даже тогда у нее не было мыслей навсегда покидать Россию. «И хотя я была еще девчонкой, уже тогда понимала, что Америка — ментально не моя страна. И жить там я не хотела ни тогда, ни сейчас», — заключила она.

При этом Флоринская призналась, что хотела бы сняться в голливудском проекте. По ее мнению, это ценный опыт для актера. «Если кто-то из артистов скажет, что он не хотел бы сняться в Голливуде, это в любом случае будет лукавством», — заявила она.

Ранее стало известно, что Александра Флоринская приняла участие в сериале «Красные линии».

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