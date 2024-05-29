Аня Тейлор-Джой получила предложение руки и сердца на скамейке Форреста Гампа

Звезда сериалов «Острые козырьки» и «Ход королевы», актриса Аня Тейлор-Джой впервые рассказала, как получила предложение руки и сердца. Об этом сообщает BuzzFeed.

Аня Тейлор-Джой заявила, что получила кольцо на важном для нее месте. По ее словам, она обожает фильм «Форрест Гамп», поэтому предложение руки и сердца актриса получила на скамейке, на которой сидел герой Тома Хэнкса.

Ранее актриса признавалась, что в школе была изгоем — ее дразнили из-за акцента и внешности, а также запирали в шкафчиках для вещей. По словам звезды, об этом периоде она всегда вспоминает с болью.