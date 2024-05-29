Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 мая 2024, новость

Аня Тейлор-Джой получила предложение руки и сердца на скамейке Форреста Гампа

Звезда «Хода королевы» призналась, что обожает фильм с Томом Хэнксом
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериалов «Острые козырьки» и «Ход королевы», актриса Аня Тейлор-Джой впервые рассказала, как получила предложение руки и сердца. Об этом сообщает BuzzFeed.

Аня Тейлор-Джой заявила, что получила кольцо на важном для нее месте. По ее словам, она обожает фильм «Форрест Гамп», поэтому предложение руки и сердца актриса получила на скамейке, на которой сидел герой Тома Хэнкса.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара ДелевиньДжулия ГарнерМайлз ТеллерНиколас Холт и другие.

Ранее актриса признавалась, что в школе была изгоем — ее дразнили из-за акцента и внешности, а также запирали в шкафчиках для вещей. По словам звезды, об этом периоде она всегда вспоминает с болью.

В апреле Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей свадьбы

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ход королевы
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
Аня Тейлор-Джой (фото: соцсети)
Звезда «Хода королевы» снялась в дерзких образах для глянца
Форрест Гамп
Бен Аффлек
Грустный Бен Аффлек появился в одиночестве на выпускном дочери
Брэдли Купер
Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид после слухов о помолвке
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон призналась, что отказалась от общения с мужчинами на год
Бен Аффлек с сыном Сэмюэлом
Бен Аффлек спрятал от папарацци кольцо на фоне слухов о разводе
Сергей Бурунов
Сергея Бурунова заметили с новой девушкой
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой вышла на публику в рискованном мини-платье
Дженнифер Лопез
Лопез впервые отреагировала на слухи о разводе с Аффлеком
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Высоцкая вспомнила скромную свадьбу с Кончаловским
Венсан Кассель и Нара Баптиста
Бывший муж Беллуччи появился в Каннах с новой возлюбленной
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез подогрела слухи о расставании с Беном Аффлеком
Джейсон Момоа с Адриа Архоной, фото: соцсети
Джейсон Момоа впервые показал новую девушку
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне показал свадебные фото с женой в честь годовщины
Ирина Пегова и Дмитрий Орлов
Ирина Пегова высказалась о разводе с Дмитрием Орловым
Джо Джонас и Софи Тернер
Звезда «Игры престолов» впервые рассказала, как пережила развод
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
СМИ узнали, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек хотят развестись
Ольга Кузьмина с мужем и дочерью (фото: соцсети)
Звезда «Чебурашки» впервые показала лицо дочери
Риз Уизерспун с мамой (фото: соцсети)
Риз Уизерспун показала редкое фото с мамой
Аня Тейлор-Джой (фото: соцсети)
Юлия Снигирь назвала зарубежную коллегу, которой восхищается
Брэдли Купер и Джиджи Хадид
Джиджи Хадид заметили на свидании с Брэдли Купером на концерте
Мария Голубкина
Голубкина сделала неожиданное признание о разводе с Фоменко
Никита Волков в образе для сериала «Постучись в мою дверь»
Жена Никиты Волкова высказалась о ревности к партнершам по съемкам
Брэд Питт с Инес де Рамон
Брэда Питта с возлюбленной засняли на отдыхе в Санта-Барбаре
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке с Брэдом Питтом
Дарья Мельникова
Звезда «Папиных дочек» рассекретила роман с российским актером
Брэдли Купер
Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид
Том Круз
Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил
Брэд Питт
Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала романтичное видео с мужем
Елена Подкаминская
Звезда «Кухни» показала редкое фото с мужем
Екатерина Климова
Екатерина Климова ответила на вопрос об идеальном мужчине
Никита Ефремов
Никита Ефремов объяснил, почему боится заводить детей
Сьюки Уотерхаус (фото: соцсети)
Возлюбленная Роберта Паттинсона показала первое фото их ребенка
Эндрю Гарфилд и Кейт Томас
Эндрю Гарфилда заметили в компании новой возлюбленной
Аня Тейлор-Джой на свадьбе, фото: соцсети
Звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей свадьбы
Иван Чуйков и Агата Муцениеце (фото: соцсети)
Агата Муцениеце подогрела слухи о новом романе
Александра Грант и Киану Ривз
Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Брэдли Купер появился на публике с Джиджи Хадид
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Натали Портман
Натали Портман развелась с мужем
Дакота Джонсон
Бывший муж Гвинет Пэлтроу сделал предложение звезде «50 оттенков серого»
Павел Прилучный
Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек просил Лопез не афишировать их отношения в соцсетях
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров показал, как познакомился с женой
Том Круз
Том Круз расстался с бывшей моделью из России
Екатерина Ковальчук
Бывшая возлюбленная Харламова раскрыла свое состояние после разрыва
Александр Петров с женой Викторией (фото: соцсети)
Жена Александра Петрова показала романтические фото из Парижа
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фолия»
Фолия
Трейлер (рус.суб.)
vktrailer-220787057_456357080
Я есть: Селин Дион
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мухадракон»
Мухадракон
Трейлер
Кадр из фильма «Девка-баба»
Девка-баба
Тизер
Кадр из сериала «Юг»
Юг
Трейлер
Кадр из фильма «Вы меня видели?»
Вы меня видели?
Тизер
Рейган
Рейган
Трейлер (англ.)
Медведь
Медведь
Тизер (3 сезон, англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь