Уилл Смит, фото: соцсети

Голливудский актер Уилл Смит назвал лучший подарок в карьере от фанатки. Об этом сообщает Mirror.

Актер попросил аудиторию подарить ему футболку, которую он увидел в соцсетях. Надпись на ней — I just can’t («я просто не могу») — обыгрывает рекламный слоган известного бренда спортивной одежды Nike — Just do it («просто сделай это»).

Одна из фанаток Уилла Смита сделала изделие собственными руками и пришла на мероприятие с его участием. Уилл Смит сфотографировался с фанаткой и ее презентом и заявил, что это лучший подарок за всю его карьеру.

«Лучшие фанаты в мире!» — написал Уилл Смит.

Как стало известно ранее, актер получил первую после долгого перерыва, связанного со скандалом на церемонии вручения премии «Оскар», роль в кино. В феврале сообщалось, что Уилл Смит снимется в криминальном боевике «Сахарные бандиты».

Напомним, в марте 2022 года на премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока по лицу за шутку об алопеции супруги Смита Джады Пинкетт Смит.