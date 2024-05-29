Голливудский актер Уилл Смит назвал лучший подарок в карьере от фанатки. Об этом сообщает Mirror.
Актер попросил аудиторию подарить ему футболку, которую он увидел в соцсетях. Надпись на ней — I just can’t («я просто не могу») — обыгрывает рекламный слоган известного бренда спортивной одежды Nike — Just do it («просто сделай это»).
Одна из фанаток Уилла Смита сделала изделие собственными руками и пришла на мероприятие с его участием. Уилл Смит сфотографировался с фанаткой и ее презентом и заявил, что это лучший подарок за всю его карьеру.
«Лучшие фанаты в мире!» — написал Уилл Смит.
Как стало известно ранее, актер получил первую после долгого перерыва, связанного со скандалом на церемонии вручения премии «Оскар», роль в кино. В феврале сообщалось, что Уилл Смит снимется в криминальном боевике «Сахарные бандиты».
Напомним, в марте 2022 года на премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока по лицу за шутку об алопеции супруги Смита Джады Пинкетт Смит.
Позднее жена Смита призналась, что этот инцидент помог спасти их брак.