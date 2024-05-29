52-летний Джаред Лето снялся в «голом» топе и жемчуге

Актер и певец, солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето стал лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимки появились в соцсети издания.
52-летний Джаред Лето позировал в «голом» топе, черном жакете и брюках-клеш. Образ дополнили жемчужные украшения: брошь и ожерелье. Ему также сделали укладку с объемом у корней. На других фото он надел юбку-брюки и маску для сна. Фотографом выступила Паола Кудаки.
В ноябре 2023 года артист попытался покорить Эмпайр-стейт-билдинг и описал ощущения. Он уточнил, что подъем потребовал от него значительной выносливости и стойкости, а также пожаловался на острые углы здания.
А в апреле Джареда Лето заподозрили в романе с 22-летней манекенщицей из Мьянмы, известной под псевдонимом Бьюти. Пару заметили на выходе из кофейни Dunkin' Donuts в Лос-Анджелесе. В июне их застали во время прогулки по Берлину. С 2015 по 2022 год Джаред Лето встречался с российской моделью Валерией Кауфман.
Ранее стало известно, что Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме о модельере. Актер также выступит в качестве продюсера картины.