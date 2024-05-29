52-летний Джаред Лето снялся в «голом» топе и жемчуге

Актер и певец, солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето стал лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимки появились в соцсети издания.

<div id="vk_post_-48064554_47286"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_47286", -48064554, 47286, 'TzBa0fMJes0EevO55iXzzkcyu7M'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

52-летний Джаред Лето позировал в «голом» топе, черном жакете и брюках-клеш. Образ дополнили жемчужные украшения: брошь и ожерелье. Ему также сделали укладку с объемом у корней. На других фото он надел юбку-брюки и маску для сна. Фотографом выступила Паола Кудаки.

В ноябре 2023 года артист попытался покорить Эмпайр-стейт-билдинг и описал ощущения. Он уточнил, что подъем потребовал от него значительной выносливости и стойкости, а также пожаловался на острые углы здания.

А в апреле Джареда Лето заподозрили в романе с 22-летней манекенщицей из Мьянмы, известной под псевдонимом Бьюти. Пару заметили на выходе из кофейни Dunkin' Donuts в Лос-Анджелесе. В июне их застали во время прогулки по Берлину. С 2015 по 2022 год Джаред Лето встречался с российской моделью Валерией Кауфман.