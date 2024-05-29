Александр Петров назвал главную ошибку отцов в воспитании дочерей

Александр Петров

Актер Александр Петров в разговоре с «Пятым каналом» назвал главную ошибку отцов при воспитании дочерей.

«Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же, в свою очередь, тоже не понимает, как с дочерью разговаривать», — отметил Петров.

Он убежден, что именно в подростковом возрасте дочери сильнее всего нужен отец. Петров считает, что если в этот период родитель не поддерживает общение с дочкой, то в будущем девушка не решится открыться своему отцу, так как не будет ему доверять в полной степени.