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29 мая 2024, новость

Александр Петров назвал главную ошибку отцов в воспитании дочерей

Актер убежден, что именно в подростковом возрасте дочери сильнее всего нужен отец
Александр Петров
Александр Петров

Актер Александр Петров в разговоре с «Пятым каналом» назвал главную ошибку отцов при воспитании дочерей.

«Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же, в свою очередь, тоже не понимает, как с дочерью разговаривать», — отметил Петров.

Он убежден, что именно в подростковом возрасте дочери сильнее всего нужен отец. Петров считает, что если в этот период родитель не поддерживает общение с дочкой, то в будущем девушка не решится открыться своему отцу, так как не будет ему доверять в полной степени.

15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

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