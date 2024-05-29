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29 мая 2024, новость

На Украине умер советский и украинский актер Богдан Козак

Актер скончался в возрасте 83 лет
Богдан Козак, фото: соцсети
Богдан Козак, фото: соцсети

Украинский актер театра и кино Богдан Козак скончался 28 мая в возрасте 83 лет. Об этом написал глава Львовской областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Родившийся во Львове в 1940 году, Козак работал в Львовском национальном академическом театре и был удостоен звания народного артиста Украинской ССР в 1988 году. Среди его известных работ — фильмы «Старая крепость», «До последней минуты», «Государственная граница. За порогом победы».

За свою карьеру он заработал следующие награды: Народный артист Украинской ССР (1988), орден «За заслуги» I, II и III степеней, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко, Орден князя Ярослава Мудрого IV степени и V степени, Награда имени Станислава Игнация Виткевича.

Причина смерти актера не разглашается.

Известно, что он будет похоронен 29 мая на Лычаковском кладбище Львова.

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