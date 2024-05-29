Появились подробности следующего мультфильма Миядзаки

Кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо»

Японский режиссер Хаяо Миядзаки уже работает над следующим фильмом. Эту информацию подтвердил сын кинематографиста Горо Миядзаки.

По словам Миядзаки-младшего, отец сейчас создает то, что «выглядит, как приключенческий фильм, ностальгический и напоминающий о былых временах». Другие подробности новой работы Миядзаки все еще неизвестны.

11 марта полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» Миядзаки получил статуэтку «Оскар» как лучший анимационный фильм. По сюжету, мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и в итоге решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир.