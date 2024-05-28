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28 мая 2024, новость

78-летняя Хелен Миррен раскрыла секрет привлекательности

Актриса призналась, что не считает себя красивой
Хелен Миррен
Хелен Миррен | Источник: Legion-Media.ru

Британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен раскрыла секрет своей привлекательности. Соответствующее интервью публикует издание People.

78-летняя знаменитость призналась, что не считает себя красивой.

«Я выгляжу нормально, но я не такая уж и красивая. Но мы все индивидуальны и у каждого есть своя изюминка. И я думаю, что в конечном итоге нужно просто принять это и позволить себе быть тем, кто ты есть», — высказалась она.

При этом звезда подчеркнула, что секрет привлекательности заключается в принятии себя.

«Настоящая хитрость заключается в том, чтобы научиться принимать себя и любить себя, принимать свою абсолютную индивидуальность и гордиться ею», — подытожила Миррен.

В то же время актриса рассказала, что в молодости хотела быть похожей на британскую супермодель Твигги.

«Я отчаянно хотела быть Твигги, и я совершенно не была ею ни в каком смысле», — заключила Миррен.

В марте 78-летняя Хелен Миррен получила свою Барби-копию с голубыми волосами.

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