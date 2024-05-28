Фильм на вечер: эпический сканди-вестерн с Мадсом Миккельсеном

Отставной капитан Людвиг Кален, долгие годы служивший в Германии, возвращается в родную Данию с планом освоения вересковых пустошей. Но местные чиновники его проект встречают со скепсисом, ведь на этих землях еще никогда не удавалось ничего вырастить, а окрестные леса кишат разбойниками и волками.

Но Кален уверен в успехе настолько, что готов вложить собственные сбережения. А если дело выгорит, ему должны дать статус посланника короля и дворянский титул. Получив согласие, офицер отправляется засеивать дикие земли картофелем. А вскоре местный жестокий землевладелец Фредерик де Шинкель вступает с ним в конфликт, который обостряется из-за прекрасной девушки.

«Меч короля» — роскошное историческое кинополотно, сотканное из авантюрного романа, скандинавского вестерна и костюмной мелодрамы. Несмотря на многослойную драматургию, режиссеру Николаю Арселю удается идеально держать ритм — при том, что основная часть экшена припасена на вторую половину фильма.