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28 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: эпический сканди-вестерн с Мадсом Миккельсеном

Отправляемся в Данию 18 века вместе с «Мечом короля», чтобы стать свидетелями захватывающей битвы за урожай картошки

Отставной капитан Людвиг Кален, долгие годы служивший в Германии, возвращается в родную Данию с планом освоения вересковых пустошей. Но местные чиновники его проект встречают со скепсисом, ведь на этих землях еще никогда не удавалось ничего вырастить, а окрестные леса кишат разбойниками и волками.

Но Кален уверен в успехе настолько, что готов вложить собственные сбережения. А если дело выгорит, ему должны дать статус посланника короля и дворянский титул. Получив согласие, офицер отправляется засеивать дикие земли картофелем. А вскоре местный жестокий землевладелец Фредерик де Шинкель вступает с ним в конфликт, который обостряется из-за прекрасной девушки.

«Меч короля» — роскошное историческое кинополотно, сотканное из авантюрного романа, скандинавского вестерна и костюмной мелодрамы. Несмотря на многослойную драматургию, режиссеру Николаю Арселю удается идеально держать ритм — при том, что основная часть экшена припасена на вторую половину фильма.

Жестокое противостояние с природой и классовая борьба здесь сочетаются с человеческой драмой и любовным треугольником. Мадс Миккельсен же неотразим везде — будь то сцены с кровавыми сражениями или умиротворяющие пасторальные зарисовки с посевом той самой картошки.

Меч короля
6.8
Меч короля
2023/Дания18+драмаисторическийприключения
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