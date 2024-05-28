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28 мая 2024, новость

Критик заявил о влиянии Кончаловского на актерские способности Высоцкой

Критик Шпагин заявил, что Высоцкая выросла как актриса благодаря мужу-режиссеру
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский | Источник: Legion-Media.ru

Кинокритик Александр Шпагин заявил в беседе с порталом «Страсти», что фильм «Огненный мальчик», съемки которого стартовали в Москве, может стать для актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой новым витком в карьере.

«Огненный мальчик» станет первым кинопроектом для Высоцкой за несколько лет. По мнению Шпагина, артистка постепенно превращается в выдающуюся актрису из обычной, «какой она была еще до Андрея Кончаловского».

«Раньше ведь она играла главные роли в не очень известных фильмах, а потом она все лучше и лучше становилась. Я думаю, в том числе благодаря школе Кончаловского, в данном случае домашней школе. То есть шла явная работа над собой», — заявил кинокритик.

Шпагин признался, что ждет от Высоцкой еще более разносторонних работ, чем раньше. Кинокритик считает, что актриса редко появляется на экранах, так как у нее есть выбор, где сниматься.

«Ей уже не нужно зарабатывать себе имя, да и с деньгами, я думаю, все у нее в порядке. Но, может быть, до сих пор остается флер: “Это жена такого-то режиссера, пускай он ее и снимает”. Это часто бывает вообще в кинематографическом мире. Выйдет замуж за кого-нибудь актриса, набирающая популярность, а потом ее уже никто не снимает», — рассказал Шпагин.

Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. У пары двое общих детей: Мария и Павел.

Ранее Высоцкая вспомнила скромную свадьбу с Кончаловским.

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